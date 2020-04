Die Angst begleitet den Neustart der Schulen

Im Rahmen der Vorbereitungen für den Neustart im Bildungswesen, hat Minister Claude Meisch (DP) den Vorwurf zurückgewiesen, es habe keine Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden gegeben. In einer Sitzung des Bildungsausschusses der Chamber habe Meisch erklärt, «dass er über Syvicol mit den Gemeinden zusammengearbeitet habe», berichtet der Ausschussvorsitzende Gilles Baum (DP).

Während Meisch «anerkennt, dass die Rückkehr in die Schule eine Herausforderung für die Kommunen» darstelle, habe der Minister «beruhigend gewirkt», so sein Parteifreund weiter. «Es ist noch nicht alles geregelt, aber es ist noch Zeit dafür», sagt Gilles Baum. Der Abgeordnete gibt als Beispiel die Möglichkeit an, den Unterricht in größeren Gemeinschaftsräumen abzuhalten, die derzeit nicht genutzt werden. Auf diese Weise könne man soziale Distanzierung ermöglichen.

Chamber Debatte

Fernand Kartheiser (ADR) hatte darum gebeten den Bildungsminister zur Ausschusssitzung zu laden. «Der Minister war gesprächsbereit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er seine Entscheidungen in Frage stellen wollte», sagte Kartheiser gegenüber L'essentiel, man sei auf «taube Ohren gestoßen». Der ADR-Abgeordnete klagte über «viel Improvisation» und plädierte für eine freiwillige Wiederaufnahme des Unterrichts. Eine Rückkehr in die Schulen sei für ihn mit «Gesundheitsrisiken» verbunden. Die logistischen Probleme sind seiner Ansicht nach nicht gelöst, er wisse, dass die «die Verlegung der Schüler an andere Orte Fragen der Verantwortung im Falle eines Unfalls aufwirft».

In der Debatte über den Neustart des Schulsystems ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Eine Petition, die eine Verschiebung des Beginns des neuen Schuljahres fordert, hat 4.500 Unterschriften erhalten. Daher müssen sich die Abgeordneten in einer öffentliche Debatte mit dem Anliegen beschäftigen. Der Petitionsausschuss entscheidet am Donnerstag in einer eiligen Sitzung über die Möglichkeiten, diese Debatte so bald wie möglich auf die Tagesordnung zu setzten.

