Hunde erschnüffeln Passagiere mit Corona

Mehrere Hunde stehen am Flughafen von Helsinki im Einsatz. Diese erschnüffeln nicht Drogen oder Sprengstoff, sondern das Coronavirus. Das Projekt wurde von der finnischen Regierung ins Leben gerufen. Binnen 10 Sekunden soll es den Hunden möglich sein, herauszufinden, ob jemand das Coronavirus hat oder nicht.

«Das Beschnüffeln der Passagiere dauert höchstens eine Minute», so Anna Hielm-Björkman von der Universität von Helsinki. Björkman ist für die Probephase zuständig. «Es ist sehr vielversprechend», so Hielm-Björkman gegenüber The Guardian. «Wenn es funktioniert, wäre es ein revolutionäres Verfahren, Corona-Tests durchzuführen, das auch in Krankenhäusern und an Sport-Veranstaltungen sowie Konzerten zur Anwendung kommen könnte.»

Nachdem internationale Passagiere am Flughafen von Helsinki ankommen, holen sie ihr Gepäck ab und dann geht's zum Schnüffel-Test: Passagiere bekommen dann ein Tuch, das sie sich kurz über den Nacken reiben müssen. Dann wird das Tuch in ein Gefäß gelegt, verschlossen und neben andere Gefäße, die andere Düfte enthalten, gestellt. Die Hunde beginnen dann zu schnüffeln.

Bei positivem Ergebnis bellen die Hunde

Erschnüffeln die Hunde das Virus, signalisieren sie das positive Test-Ergebnis mittels Bellen, scharren mit ihren Pfoten oder sie legen sich auf den Boden. Passagieren wird dann empfohlen, sich einem PCR-Test zu unterziehen, um das Ergebnis des Corona-Hundes zu verifizieren.

Bei anderen Studien der Universität Helsinki haben die Hunde bereits Krebs und Diabetes erfolgreich erschnüffelt. Dieselben Hunde sollen auch mit einer fast 100-prozentigen Genauigkeit das Virus entdeckt haben, bevor der Proband überhaupt Symptome entwickelt hatte.

Wie es den Hunden genau möglich ist, das Virus anhand des Geruchs des Menschen ausfindig zu machen, wissen die Forscher nicht. Sie gehen aber davon aus, dass sie anhand des Geruchs des Schweißes das Virus ausmachen können.

Kosten für Pilotprojekt tiefer als für PCR-Tests

Das Pilotprojekt kostet die finnische Regierung 300.000 Euro. Die Kosten für die Studie schätzen Experten als signifikant tiefer ein als die Kosten für die Labor-Tests. Insgesamt werden 16 Hunde für das Projekt trainiert, davon sollen 10 am Flughafen eingesetzt werden. Zur Zeit stehen bereits vier im Einsatz; ET, Kossi, Miina und Valo.

Und auch am Flughafen von Dubai werden im Rahmen eines Pilotprojekts seit August Corona-erschnüffelnde Hunde eingesetzt. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Australien sollen an ähnlichen Versuchsprojekten arbeiten.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)