Corona kann sich auf die Intelligenz auswirken

In einem Tweet hat der deutsche Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf eine neue Studie hingewiesen, die das Imperial College in London durchführte und die dieser Tage im Fachblatt «The Lancet» publiziert wurde. Die Forscher wollten wissen, ob Erkrankungen mit Covid-19 sich auch auf die geistigen Fähigkeiten auswirken können.

Also werteten sie die Daten von 81.337 Menschen aus, deren geistige Fähigkeiten im Rahmen des «Great British Intelligence Test» zwischen Januar und Dezember 2020 erhoben worden waren. 12.689 von ihnen bzw. rund ein Achtel der Probanden war bereits an Covid-19 erkrankt oder steckte sich während der Erhebungszeit an. Auch Erfahrungsberichte und die Ergebnisse von Umfragen flossen in die Studie ein, Faktoren wie Alter, Bildung oder bestehende medizinische Probleme wurden dabei ebenfalls berücksichtigt.

Das Ergebnis ist besorgniserregend: Personen, die von Covid-19 genesen waren, zeigten im Vergleich zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beträchtliche Einschränkungen im Denkvermögen. Vor allem Patientinnen und Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten und an schweren Verläufen litten, waren mit einem Verlust von rund sieben IQ-Punkten besonders stark betroffen – teils sogar stärker als nach einem Schlaganfall. Intensivpatienten zeigten gar eine «Hirnalterung von zehn Jahren», so Lauterbach. Aber auch Personen, die nur an milden Symptomen litten und ihre Krankheit zuhause auskurierten, würden geistige Fähigkeiten verlieren, so der Mediziner.

Die geistigen Beeinträchtigungen würden vor allem in den Bereichen des logischen Denkens, der Problemlösungsfähigkeit, des Gedächtnisses und des räumlichen Denkens auftreten so die Studie. Diese Ergebnisse würden mit Berichten von Konzentrationsschwierigkeiten, «Gehirnnebel» und der Schwierigkeit, die richtigen Wörter zu finden, übereinstimmen, so die Forscher. Wichtig sei nun, auf diesen Ergebnissen aufzubauen und weiter an den noch ungeklärten neurologischen Zusammenhängen zu forschen, wie und warum Covid-19 sich auf das Gehirn auswirken kann.

(L'essentiel/trx)