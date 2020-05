Deutschland schließt Schlachthöfe wegen Corona

In Deutschland haben mehrere Fleischverarbeitungszentren schließen müssen. Grund dafür: Ein beträchtlicher Teil der Belegschaft hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt drei große Schlachthöfe und Fleischverarbeitungsbetriebe mussten ihre Türen schließen.

Bis zu 20 Prozent der Belegschaft hatten sich mit dem Coronavirus angesteckt. In einem Betrieb hatten sich 50 von 260 Mitarbeitenden mit dem Virus angesteckt. Das schreibt die deutsche Agrarzeitung.

In den letzten Wochen war es bereits in den USA zur Schließung vieler Schlachthöfe gekommen. Das Problem in Schlachthöfen besteht vor allem darin, dass aufgrund der Fließbandarbeit das Social Distancing kaum eingehalten werden kann. Ingesamt haben in den USA Stand Anfang Mai schon 20 Fleischfabriken schließen müssen. 20 Fleischarbeiter sind am Coronavirus verstorben, über 5000 entweder daran erkrankt oder mit Verdacht darauf in Selbstquarantäne.

(L'essentiel/Reto Heimann)