Polizei löst Anti-​​Corona-​​Demo in London auf

Am Samstagnachmittag versammelten sich tausende Menschen auf dem berühmten Trafalgar Square in London, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Das berichten britische Agenturen und Zeitungen übereinstimmend. Die britische Daily Mail schrieb von 15.000 Teilnehmern. Auf Schildern war etwa zu lesen «No to mandatory vaccines» (»Nein zur Impfpflicht») oder «Covid-1984» in Anlehnung an George Orwells düsteren Roman «1984».

Die Polizei beobachtete die Kundgebung zunächst und versuchte, die Teilnehmer davon zu überzeugen, die Abstandsregeln einzuhalten. Die wenigsten der Demonstranten trugen Masken. Der Trafalgar Square sei so stark mit Menschen bevölkert gewesen, dass die Teilnehmer Schulter an Schulter standen. Die Polizei griff ein und löste die Demonstration auf.

«Ihr setzt die Sicherheit eurer Stadt aufs Spiel»

Dabei kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen. Neun Polizisten und mehrere Demonstranten verletzt. «Die Demonstranten setzten andere Menschen der Gefahr aus, das Virus zu übertragen», schrieb die Polizei in einer Mitteilung.

Der Bürgermeister von London Sadiq Khan zeigte sich gar nicht amüsiert über die Demonstration. Auf Twitter schrieb er: «Das ist inakzeptabel. Ich fordere alle Demonstranten auf, den Platz zu verlassen.» Es gebe einen Grund, wieso Großveranstaltungen verboten worden seien: «Ihr setzt die Sicherheit eurer eigenen Stadt aufs Spiel», so Khan.

Hintergrund der Proteste sind die verschärften Corona-Maßnahmen, die das britische Parlament diese Woche beschlossen hat. So gilt neu eine Maskenpflicht in Geschäften, Gastrobetriebe müssen um 22 Uhr schließen und nur noch Tischservice anbieten. Das berichtet die BBC.

An Hochzeiten sind maximal noch 15 Gäste erlaubt, an Beerdigungen 30. Die Maßnahmen treten gestaffelt in Kraft. Gewisse gelten schon seit Freitag, andere kommen erst am Montat hinzu. Am Samstag vermeldete Großbritannien 6042 neue Infektionen mit dem Corona-Virus. Großbritannien hat Stand Samstag, 26. September insgesamt 423.236 positive Corona-Fälle und 41.936 Todesfälle.

