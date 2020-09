«Die Telearbeit ist eine echte Gefahr für die Gastro»

Weil Hotels, Restaurants und Cafés von der Coronakrise hart getroffen wurden, empfing Jean-Luc Bertrand den Generalsekretär der Horesca, François Koepp, in seiner Sendung «Story» auf L'essentiel Radio. «Die Zahlen für Land- und Freizeithotels sind seit Anfang September wieder gut», sagte Koepp. Sie seien wieder zu etwa 70 Prozent ausgelastet.

Anders sei dies bei gastronomischen Betrieben in den Städten. Dort sei die Lage dramatisch, weil ihre Auslastung nur zwischen 18 und 30 Prozent liege. «Ein Rückgang um mehr als 75 Prozent», wie Koepp ergänzt. Einen Grund für den Kundenschwund sieht er in der noch immer weit verbreiteten Telearbeit: «Wenn die Leute nicht zur Arbeit ins Büro kommen, gehen sie auch nicht ins Restaurant», sagt er. Das Homeoffice sei eine echte Gefahr für viele Gastro-Betriebe in Luxemburg.

Momentan fehlen nach Angaben des Horesca-Generalsekretärs noch immer 100.000 potenzielle Kunden. Koepp warnt: «Auf dem Kirchberg sind die Büros leer und niemand geht in der Mittagspause in die Restaurants essen. Im Jahr 2021 sind in der Branche 5000 bis 7000 Entlassungen zu befürchten. Wir sind ein wichtiger Akteur in der Wirtschaft des Landes. Die Regierung darf uns nicht im Stich lassen.»

(L'essentiel)