Ausschlag könnte Symptom für Covid-​​19 sein

Die neuartige Lungenkrankheit Covid-19- stellt die Medizin auch noch Monate nach ihrem ersten Auftreten vor neue Rätsel. Was immer klarer wird: Das Coronavirus kann beim Menschen einen sehr komplexen Krankheitsverlauf auslösen.

Trockener Husten, hohes Fieber und Gliederschmerzen sind die Symptome, die am häufigsten beobachtet wurden. Mittlerweile sehen Forscher auch einen Zusammenhang zwischen dem Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, Augenschmerzen sowie Durchfall und einer Corona-Infektion.

Nesselsuchtartige Rötungen am ganzen Körper

Nun häufen sich Berichte aus mehreren Ländern, dass das Virus auch die Haut der Erkrankten verändert. Wie die deutsche Newsseite NTV berichtet, wurde dies beispielsweise von Joshua Zeichner, Direktor für kosmetische und klinische Forschung in der Abteilung für Dermatologie am Mount Sinai-Krankenhaus in New York, beobachtet. Er beschreibt die häufig unterschiedliche Ausprägung der Hautveränderung als «Striemen oder Nesselsucht, Ausschlag ähnlich wie bei anderen Virusinfektionen oder blutergussartig». Das Hautbild einiger Patienten erinnere auch, besonders an den Fingern und Zehen, an eine Erfrierung oder weise ein netzartiges Muster auf.

Der italienische Arzt Dr. Sebastiano Recalcati, erklärte dass etwa 20 Prozent der Covid-19-Patienten, die in seinem Krankenhaus behandelt wurden, eine Veränderung der Haut aufwiesen. Davon habe die eine Hälfte während des Klinikaufenthalts einen Ausschlag bekommen, die andere Hälfte danach. Er berichtet von meist nesselsuchtartigen Rötungen am ganzen Körper.

Zusammengefasst werden diese Berichte bei der spanischen Akademie für Dermatologie. Die Hautveränderung sei insbesondere «in ansonsten asymptomatischen Fällen relevant», teilt die Akademie mit. Die Hautsymptome gelten jedoch nicht als verlässliches Zeichen für eine Corona-Infektion. Inzwischen empfehlen Ärzte aber einen Abgleich mit möglichen anderen Symptomen, weil eine Verbindung zu Covid-19 nicht ausgeschlossen werden kann.

