Erste Klinik muss zwischen Patienten entscheiden

Im Interview mit t-online.de bestätigte Dr. Mathias Mengel, der Ärztliche Direktor des Klinikums Oberlausitzer Bergland GmbH, dass in seiner Klinik schon mehrfach triagiert werden musste, weil nicht genügend Beatmungsbetten vorhanden waren. Dies berichtet auch n-tv. Triage wird die ärztliche Notfall-Entscheidung genannt, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt werden können - und welche nicht.

Die Ärzte in der Klinik im sächsischen Zittau seien in den vergangenen Tagen mehrere Male in der Situation gewesen, dass sie entscheiden mussten, welcher Patient Sauerstoff bekomme und wer nicht, wird der Arzt zitiert. Man versuche allerdings immer noch, Patienten in andere Kliniken zu verlegen. «Aber wir sind im Epizentrum, manche Häuser nehmen gar nicht ehr auf», so Mengel.

(L'essentiel/dpa)