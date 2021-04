Impfungen sind im Wettlauf gegen die Mutationen

Im Moment ist es schwer zu sagen, ob die aktuellen Impfzahlen sich positiv auf die Entwicklung in Luxemburg auswirken, aber die Zahlen, die das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, geben Anlass zur Hoffnung. Ja, die Impfung funktioniert in Luxemburg. Erstmals seit September 2020 ist die Inzidenzrate für Menschen über 75 Jahre auf 123 Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken, die niedrigste aller Alterskategorien.

Die gleiche Dynamik gilt für die Altersgruppe 60-74 Jahre mit einer Inzidenzrate von 149 Fällen pro 100.000 Einwohner, die deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 202 Fällen in den letzten sieben Tagen liegt. Bei den Personen in diesen Altersgruppen handelt es sich um diejenigen, die gemäß der luxemburgischen Impf-Strategie bereits zu großen Teilen geimpft wurden.

Eine weitere optimistische Zahl ist, dass Luxemburg bis Ende April über genügend Dosen verfügen wird, um 127.840 Menschen zu impfen, was einen erheblichen Teil der Bevölkerung des Landes (613.000 Einwohner) ausmacht. Diese Prognosen stehen jedoch noch unter dem Vorbehalt von Rückschlägen und den Produktions- und Lieferkapazitäten der Hersteller. Am Mittwoch kündigte Johnson & Johnson eine Verzögerung des Einsatzes seines Impfstoffs in Europa an, nachdem die Amerikaner empfohlen hatten, die Injektionen aufgrund von Thrombosefällen bei einigen Personen zu unterbrechen.

Südafrikanische und brasilianische Varianten in Luxemburg

Die andere große Herausforderung bei der Impfung sind die Virus-Mutationen. Nach den neuesten Daten macht die südafrikanische Variante 19,4 Prozent der Covid-19-Fälle in Luxemburg aus, eine höhere Zahl als in der Vorwoche. Der Impfstoff von AstraZeneca ist Berichten zufolge nur geringfügig wirksam gegen diesen Stamm.

Noch schwerwiegender könnte die brasilianische Variante sein, die resistenter gegen Impfstoffe und ansteckender sein soll. Sechs Fälle dieser Variante wurden bisher im Großherzogtum nachgewiesen.

(th/L'essentiel)