«Drive-​​in-​​Tests» jetzt auch an der Rockhal

Nach Informationen von L'essentiel wurde an der Rockhal ein weiteres «Drive-in»-System installiert. So werden die Stationen genannt, an denen sich Autofahrer auf das Coronavirus testen lassen können. Da sie dafür nicht ihr Auto verlassen müssen, gilt das Verfahren als besonders sicher, um Neuinfektionen zu vermeiden.

Am Dienstag wurde an der Rockhal in Belval bereits ein Gesundheitszentrum eröffnet. Es ist eines von vier neuen Zentren im Land, welche die Krankenhäuser entlasten sollen. Zum Drive-in hat sich das Gesundheitsminsterium bisher nicht geäußert.

Ergebnis innerhalb von 48 Stunden

Um einen Test durchführen zu lassen, brauchen Patienten eine ärztliche Bescheinigung. Bei dem Test entnimmt eine medizinische Fachkraft einen Abstrich aus Mund oder Nase. Innerhalb von 48 Stunden bekommt man das Ergebnis per Telefon. Wenn der Test negativ ist, wird eine Textnachricht gesendet. Das Labor ruft an, wenn der Test positiv ist.

Sogenannte Drive-in-Systeme gibt es bereits in Junglinster, Niederkerschen und Marnach.

