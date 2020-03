Dagegen ist der Stau vor Perl ein Klacks!

Mit Einführung der Einreisekontrollen wegen des Coronavirus an der deutsch-luxemburgischen Grenze hat mancher Pendler in Perl und bei Wasserbillig auch schon eine Stau-Odyssee hinter sich. Mehrere Kilometer und mehrere Stunden Wartezeit sind aber ein Klacks gegen das, was sich gerade an den polnischen Grenzen abspielt.

Auf der Autobahn A4, die von Dresden über Görlitz nach Polen führt, staut sich der Verkehr in Richtung Polen auf bis zu 60 Kilometern Länge, wie die Lausitzer Rundschau berichtete. Das ist mehr als Luxemburg an der breitesten Stelle breit ist.

Über 60 freiwillige Helfer waren im Einsatz, um die gestrandeten Auto- und Lastwagenfahrer mit Nahrung und Kaffee zu versorgen. Die Polizei empfiehlt weiterhin, die Autobahn 4 weiträumig zu umfahren. Der Grenzübergang ist aktuell die einzige Möglichkeit vom Bundesland Sachsen nach Polen zu gelangen.

(L'essentiel)