So hat Corona die Arbeit der Polizei geändert

Ein Land in der Krise: Geschäfte sind geschlossen, Versammlungen verboten: Tim* ist 24 Jahre alt und stemmt sich mit seinen Kollegen von der Polizei gegen den sich auch in Luxemburg ausbreitenden Virus. «Ich habe um mich selbst keine Angst. Ich habe Angst, den Virus an meine Mutter oder meine Großmutter weiterzugeben. Deshalb sehe ich die jetzt nicht mehr», sagt er.

Er und seine Kollegen müssen irgendwie die Risiken einer Infektion begrenzen. «Wir können nicht von zu Hause aus arbeiten. Wir haben Masken, wenn wir sie brauchen, Desinfektionsmittel im Auto. Wir halten so viel Abstand wie möglich, vermeiden es, in die Häuser zu gehen. Manchmal müssen wir es aber tun. Das ist eben unser Job», so der junge Polizist. Die Beamten der Police Grand-Ducale werden nicht systematisch getestet. «Nur, wenn wir Symptome haben. Bis wir ein negatives Ergebnis haben, arbeiten wir nicht mehr.»

«Man spürt, wie eingeschüchtert die Leute sind»

Tim arbeitet nicht weniger, als vor der Krise. Aber seine Arbeit hat sich grundlegend geändert. «Wir müssen viel öfter auf Patrouille gehen und mit den Menschen reden. Einige Untersuchungen mussten wir auf Eis legen», sagt er

Viele Menschen seien mit den neuen Regeln überfordert: «Man spürt, wie eingeschüchtert die Leute sind. Sie fragen, ob sie mit ihrem Hund spazieren gehen dürfen, ob sie hier oder dort hingehen dürfen. Manchmal begegnen wir jungen Menschen in Gruppen. Sie verstehen nicht, wie gefährlich ihr Verhalten für die Älteren ist.» Tim hat bisher noch niemanden für nicht notwendige Ausflüge bestraft. Allerdings musste er ein Café zumachen: «Ich verstehe auch die Inhaber. Aber die Gesundheit steht an erster Stelle.»

* Name von der Redaktion geändert

(Nicolas Martin/ L'essentiel)