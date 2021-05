Die Schüler des Lycée Aline-Mayrisch in Luxemburg waren am Montagmorgen ziemlich zuversichtlich, als sie nach ihrem ersten Bac-Test die Sporthalle verließen. «Die Fragen waren ziemlicher Standard», berichtet Evan, für den seine Abschlussprüfung mit Volkswirtschaftslehre begann. «Die mathematischen Formeln für einige Übungen waren komplexer als sonst, aber das war in Ordnung», sagte der Schüler.

Für die Abschlussprüfungen an Luxemburgs Schule sind in diesem Jahr 3380 Schüler angemeldet, darunter 128 vom Lycée Aline-Mayrisch. «Es lief ziemlich gut, nicht perfekt, aber nicht schlecht», sagt Emma, die ihre Prüfung in Biologie ablegte. «Es ist ein ziemlich repetitives Thema, es ist leicht sich einzuarbeiten». Und dazu blieb dieses Jahr viel Zeit. «Schule, Schule, Schule: So war es 2020 und 2021», sagt Aline, die in der gleichen Stufe wie Emma ist. Der Mangel an sozialen Kontakten sei psychologisch schwierig gewesen. Ob sich das allerdings auch auf ihr Abi auswirkt, konnten beide nicht sagen. Es fehle ihnen an Vergleichswerten. «Wir haben das Abitur nie ohne Corona erlebt.»

Die letzten Prüfungen werden am 12. Juni geschrieben. Danach wollen viele die Zeit zum Durchatmen nutzen. Schüler Nicolas zieht es wie viele andere auch sogar nach Spanien. Lloret de Mar ist ein beliebtes Ziel Luxemburgischer Abifahrten. «Im Jahr 2021 wird das nicht möglich sein. Dennoch haben wir mit ein paar Freunden ein Haus gemietet», erklärt der Schüler.

(sg/L'essentiel)