Parodontitis begünstigt schweren Verlauf

Rund 20 Prozent der an Covid-19-Erkrankten erleiden einen schweren Verlauf: Sie müssen im Krankenhaus behandelt oder gar auf der Intensivstation versorgt werden. Das Risiko für eine lebensgefährliche Entwicklung steigt, wenn gewisse Risikofaktoren bestehen. Dazu zählen Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, ein hohes Alter, das männliche Geschlecht und die Blutgruppe sowie die Gene. Aber auch Übergewicht und Nikotinabhängigkeit tragen ihren Teil dazu bei.

Forschende aus Katar verlängern die Liste der problematischen Faktoren nun: Wie das Team um Nadya Marouf von der Hamad Medical Corporation in Doha im Journal of Clinical Periodontology berichtet, besteht auch zwischen der Zahngesundheit und dem Verlauf von Covid-19 einen Zusammenhang. Demnach müssen Corona-Infizierte mit Parodontitis im Schnitt 3,5-mal häufiger auf der Intensivstation behandelt und 4,5-mal häufiger beatmet werden als Covid-19-Patienten ohne bakterielle Entzündung des Zahnbettes.

Auch das Risiko, an Covid-19 zu sterben, erhöht sich durch die Erkrankung im Mund: Betroffene starben fast neunmal häufiger als diejenigen ohne Parodontitis.

Zum Zahnarzt zu gehen ist auch in der Pandemie wichtig

Wie genau Zahnfleischentzündungen den Verlauf von Covid-19 beeinflusst, ist noch unklar. Nach bisherigem Stand sind verschiedene Erklärungen denkbar. So könnten die im Mund freigesetzten Botenstoffe die systemischen Entzündungen und die Überreaktion des Immunsystems beim Zytokinsturm begünstigen, die bei schweren Corona-Verläufen auftreten können. Es ist laut den Forschenden aber auch denkbar, dass die Parodontitis-Bakterien das Coronavirus oder die ACE2-Rezeptoren beeinflussen – oder, dass sie in die Lunge gelangen oder dort zusätzliche Entzündungen auslösen.

«Dies kann zur Verschlechterung von Patienten mit Covid-19 beitragen und das Todesrisiko erhöhen», so Koautor Mariano Sanz von der Complutense-Universität Madrid in einer Mitteilung. Er empfiehlt daher, bei Covid-19-Patienten mit Parodontitis den Mundraum vor der Beatmung zu desinfizieren und bei ihnen orale Antiseptika zu verwenden. So könne die Übertragung von Bakterien aus dem Mund in den Rest des Körpers verringert werden.

Gute Mundhygiene ist wichtig

Doch auch man selbst kann und sollte sich vorsehen, schreibt Bettina Dannewitz, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie die Studienergebnisse, in einem Kommentar zur Studie. Sie rät dazu, zahnärztliche Kontrollen auch und besonders in der Pandemiesituation regelmäßig in Anspruch zu nehmen, «um so vermeidbare Risikofaktoren für einen schweren Covid-Verlauf zu verhindern.»

Aber auch sonst lohnt es sich, seinen Beißerchen Sorge zu tragen: So hilft eine gute Mundhygiene etwa gegen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Und auch das Liebesleben profitiert davon, wie Forschende der Taipei Medical University im Jahr 2016 nachwiesen. Demnach scheint zwischen Parodontitis und Erektionsproblemen ein Zusammenhang zu bestehen.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)