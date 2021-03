Corona ist zurück an Luxemburgs Schulen

Vergangene Woche sind Luxemburgs Schüler in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt – und mit ihnen das Coronavirus. 351 positiv getestete Fälle sind nach den am Donnerstag vom Bildungsministerium veröffentlichten Zahlen in der Woche registriert worden, darunter 315 Schüler und 36 Personen aus dem Schulpersonal.

Insgesamt sind das mehr Fälle als in der letzten Januarwoche (301 Fälle), als wenig später die Entscheidung der Regierung fiel, die Schulen zu schließen. Allerdings entsprachen dieses Mal die meisten Fälle (insgesamt 343) dem Szenario 1. Es handelte sich also um isolierte Fälle, bei denen sich die Betroffenen außerhalb der Schule angesteckt hatten und es nicht zu einer weiteren Verbreitung innerhalb der Einrichtungen kam.

Bei den restlichen acht Fällen handelt es sich um Szenario 2, das heißt, es traten maximal zwei positive Fälle in einem Klassenzimmer auf, bei denen die Ansteckung mutmaßlich auch außerhalb der Schule stattgefunden hatte. Im Gegensatz zur Situation im Januar kam es bisher nicht erneut zu den Szenarien 3 (drei bis fünf Fälle in einer Klasse) und 4 (Infektionskette in einem Klassenzimmer).

(jw/L'essentiel)