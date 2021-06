Schweres Long Covid ist selten

Langzeitfolgen einer Infektion mit Sars-CoV-2 haben oft einen hartnäckigen Verlauf. Bislang war unklar, wie oft und wie stark Infizierte von postakutem Covid betroffen sind. Zwei neue groß angelegte Studien sorgen nun für Klarheit: Nicht wenige Betroffene haben tatsächlich lange Beschwerden, von denen sich viele in drei bis sechs Monaten erholen, wie der Infektiologe Manuel Battegay die Studien im «Tages-Anzeiger» erklärt. Die große Mehrheit sei von Long Covid zwar beeinträchtigt, jedoch nicht so stark, dass eine Behandlung in Anspruch genommen werde.

Covid-Patienten und -Patientinnen benötigen nach einem milden bis moderaten Verlauf nur wenig mehr Medikamente und gehen auch nicht unbedingt häufiger zum Arzt als der Rest der Bevölkerung, fasst der stellvertretende Leiter der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes, Manuel Battegay, zusammen. «Leichte Unterschiede fanden sich beim Gebrauch von Medikamenten gegen Atembeschwerden und Kopfschmerzen sowie bei den Krankenhausdiagnosen von Atemnot und Venenthrombosen.»

Mehr Besuche bei Ärztinnen und Ärzten

Für andere Medikamente und Symptome fanden sich in den Studien keine signifikanten Differenzen. Leicht häufiger waren Visiten bei Hausärztinnen und -ärzten. «Generell aber ergaben sich nur wenige erhöhte Risiken im Vergleich zur Vergleichsgruppe», so Battegay im «Tages-Anzeiger» weiter. Ernsthafte Folgen seien selten. Leichte Beschwerden wie Müdigkeit und Konzentrationsstörungen würden eher durchgestanden als behandelt.

Menschen mit schwachen Covid-Symptomen haben auch ein weniger schweres Long Covid, wie der Infektiologe des UniversitätsKrankenhauss Basel erklärt. «Es zeigt sich ein Kontinuum von schwerem Post-Covid von Patienten und Patientinnen, die auf der Intensivstation waren, abnehmend zu hoKrankenhausisierten, zu ambulant betreuten und schließlich zu Patienten mit leichterem Post-Covid.» Auf das Alter der Patienten wurde dabei kein Schwergewicht gelegt.

Ende April veröffentlichten US-Forschende im Fachblatt «Nature» eine Studie mit Daten von über 73.000 nicht hospitalisierten Sars-CoV-2-Infizierten aus den Registern des U.S. Department of Veterans Affairs. Mitte Mai folgte dann eine Arbeit von dänischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen im Fachblatt «The Lancet Infectious Diseases». Anhand der Daten des nationalen Gesundheitsregisters verglichen sie 9000 Sars-CoV-2-positive Personen, die nach der Infektion nicht ins Krankenhaus mussten, mit 80.000 Nicht-Infizierten.

(L'essentiel/chk)