SV Elversberg darf vor 700 Fans spielen

Die SV Elversberg darf ihre Heimspiele in der Fußball-Regionalliga Südwest mit Zuschauern austragen. Das zuständige Gesundheitsamt hat das Hygienekonzept des Saarland-Pokalsiegers genehmigt, teilte der Verein am Montag mit. Somit dürfen bis zu 700 Fans die Heimpartien der Elversberger im Stadion verfolgen, sollte sich die Verfügungslage aufgrund des Infektionsgeschehens nicht ändern.

Durch den Einzug in den @DFB_Pokal wurde das erste Liga-Heimspiel unserer Elv verlegt und findet nun bereits am 01.09., 18.30 Uhr in der #URSAPHARMArena statt - und das mit Fans! ⚫️⚪️ https://t.co/5HgKSPDdWk #UnsereElv pic.twitter.com/L46PBoBsR8 — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) August 24, 2020

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich den Anhängern bereits am 1. September (18.30 Uhr), wenn Elversberg gegen den FC Gießen vorzeitig in die Saison startet. Die ursprünglich am 12. September geplante Partie musste vorverlegt werden, weil die SV am zweiten September-Wochenende in der 1. Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten FC St. Pauli empfängt.

(L'essentiel/dpa)