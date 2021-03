Merkel will Lockdown bis Ostern verlängern

Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Lockdown in Deutschland bis zu den Osterferien am 28. März verlängern, wie dei «Bild» am Dienstag berichtet. Das gehe aus einer Beschlussvorlage vor dem Coronagipfel mit den Ministerpräsidenten hervor. Das Treffen mit den Regierungschefs der Bundesländer findet am Mittwoch statt.

In der Vorlage heißt es demnach unter anderem, dass Bund und Länder verbreiteter testen und das Contact Tracing verbessern wollen. Sollte das erfolgreich sein, seien Öffnungsschritte auch bei Inzidenzen von mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche möglich.

Erste Lockerungen ab Montag

Ab kommendem Montag könnten erste Lockerungsschritte vollzogen werden. Mehrere Mitglieder von zwei Haushalten dürften sich wieder treffen – bei einer Personenbeschränkung von 5 Personen (ohne Kinder). Wieder öffnen dürften Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte in allen Bundesländern. Auch «körpernahe Dienstleistungsbetriebe» und Fahrschulen dürften die Arbeit wieder aufnehmen, allerdings wäre ein negativer Schnelltest Voraussetzung.

Eine Inzidenz von unter 35 pro 100.000 Einwohnern und Woche fordert die Beschlussvorlage auf jeden Fall für den Einzelhandel, Museen, Galerien, Zoos und Gedenkstätten. Würde der Wert erreicht, dürften auch bis zu 10 Menschen wieder zusammen im Freien Sport treiben.

Schnelltest-Strategie

Wie «Focus» berichtet, spielen Schnelltests in der Strategie eine wichtige Rolle. Jeder Bürgerin und jedem Bürger Deutschland sollen pro Woche ein bis zwei Schnelltests kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Alle Schülerinnen und Schüler und alle Mitarbeitenden von Firmen, die nicht im Homeoffice arbeitet können, sollen ebenfalls mit Schnelltests versorgt werden.

(L'essentiel/Denis Molnar/Lucas Orellano)