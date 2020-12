In Russland sind ein 64-jähriger Mann, seine 61-jährige Frau und ihre 36-jährige Tochter, die im achten Monat schwanger war, binnen weniger Tage an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie die Online-Zeitung Fontanka.ru berichtet, gelang es den Ärzten in St. Petersburg allerdings, das Kind zu retten, während die Mutter im Sterben lag.

Wie die Cousine der Verstorbenen gegenüber der Online-Zeitung berichtet, hatte sich der 64-jährige Familienvater im Oktober einer Herzoperation unterzogen. Sie vermutet, dass sich Frau und Tochter während ihres Krankenhausbesuches mit dem Virus angesteckt haben könnten.

Einen Tag nach seiner Entlassung wurde der Mann mit einem Rettungswagen wieder in ein Krankenhaus gebracht - diesmal mit einer Corona-Infektion. Seine Tochter, die sich zu dem Zeitpunkt in einer Entbindungsklinik befand, sei daraufhin ebenfalls positiv auf das Virus getestet und auf eine Covid-19-Station verlegt worden. Wenige Tage später wurde auch die Mutter mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert.

Cousine möchte das Kind adoptieren

Der Vater der Familie verlor am 5. November den Kampf um sein Leben. Drei Tage später starb auch die Tochter. Vor ihrem Tod gelang es den Ärzten jedoch noch, das Kind zu entbinden. Die 61-jährige Mutter erlag am 12. November den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung.

Um den kleinen Jungen soll sich nun die Vormundschaftsbehörde von St. Petersburg kümmern. Wie die Cousine der Verstorbenen gegenüber Fontanka.ru erklärte, sei sie allerdings auch bereit, das Kind zu adoptieren.

Russland liegt bei der Zahl der Neuansteckungen weltweit auf dem vierten Platz – hinter den USA, Indien und Brasilien. Den offiziellen Angaben zufolge haben sich bereits mehr als 2,2 Millionen Menschen angesteckt. Rund 40.000 Menschen starben.

(L'essentiel/red)