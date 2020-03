Schwimmende Riesen-​​Klinik entlastet New York

Wo es anlegt, herrscht Krise: Das Krankenhausschiff USNS Comfort der US-Marine wurde nach New York abkommandiert, wo es am Montag einlief. Das 272 Meter lange Schiff verfügt über 1000 Betten und 12 Operationssäle und soll New Yorker Kliniken entlasten.

Zwar werden auf der USNS Comfort keine Coronavirus-Patienten behandelt. Dafür können andere Patienten auf das Schiff verlegt werden, um den Krankenhäusern mehr Kapazitäten für Coronavirus-Patienten zu verschaffen.

Krankenhäuser in New York überlastet

Der Bundesstaat New York und die gleichnamige Großstadt sind besonders schwer von der Pandemie betroffen. Die Krankenhäuser in New York sind zunehmend überlastet. In dem Bundesstaat werden derzeit mehrere temporäre Krankenhäuser eingerichtet, um mehr Kapazitäten zu schaffen.

Es ist ein Rennen gegen die Zeit: Der Höhepunkt der Pandemie wird in etwa zwei bis drei Wochen erwartet. Bereits vergangene Woche hatte das Krankenhausschiff USNS Mercy die kalifornische Großstadt Los Angeles erreicht. Die USA sind inzwischen das Land mit den meisten bestätigten Coronavirus-Fällen weltweit.

(L'essentiel/sda)