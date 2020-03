21 Dinge, die du in der Isolierung tun kannst

Viele Arbeitnehmer sind derzeit entweder im Homeoffice oder aber in den Zwangsferien, da ihre Geschäfte schließen mussten. Schulpflichtige und Studierende sind zu Hause, und wer sich krank fühlt, der begibt sich hoffentlich in Selbstquarantäne.

Aber was soll man machen, wenn alles zu ist und man möglichst wenig nach draußen gehen soll? Wir haben für dich 21 Ideen gesammelt, wie du dich in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen kannst – ohne Ansteckungsrisiko. Die Tipps findest du in der Bildstrecke.

(L'essentiel/mst)