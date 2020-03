«Ich kann nicht sagen, wann diese Krise vorbei ist»

Am Freitag haben sich Luxemburgs Minister erneut zu einer Krisensitzung aufgrund der Covid-19-Pandemie getroffen. Im Anschluss teilte Premierminister Xavier Bettel (DP) die beschlossenen Maßnahmen in einer Pressekonferenz mit.

Hier die wichtigsten Punkte:

• Bisher sind in Luxemburg 484 Menschen am Corona-Virus erkrankt, fünf Personen sind infolge der Krankheit verstorben. Bei einem weiteren Toten, muss noch überprüft werden, ob er an Covid-19 gestorben ist. 16 Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

• In den vergangenen Tagen wurden jeweils mehr als 700 Menschen auf die Krankheit getestet. «Weit mehr, als in anderen Ländern», wie Bettel betont. Wer Symptome zeigt, solle sich testen lassen.

• Die Menschen sollen weiterhin zu Hause bleiben. «Es ist erlaubt, mit der Familie oder seinen Mitbewohnern an die frische Luft zu gehen, mehr nicht», sagt Bettel. Ausflüge mit dem Auto oder mit mehreren Menschen sind tabu. Ausnahmen, wie der Weg zu Einkaufen, zum Arzt oder zur Arbeit gelten weiterhin. Der Sicherheitsabstand von zwei Metern ist unbedingt einzuhalten.

• Kinder, deren Eltern geteiltes Sorgerecht haben, dürfen sich in beiden Haushalten aufhalten. Besser sei es aber, wenn sich die Eltern für nächsten Zeit auf einen Haushalt einigen. Dringende Umzüge, die sich nicht verschieben lassen, sind ebenfalls erlaubt.

• «Ich bin froh, dass sich so viele Menschen daran halten. Wir kommen durch diese Krise, wenn sich jeder an die Regeln hält. Wer das nicht tut, ist ein Teil des Problems und bringt andere Menschen in ernsthafte Gefahr», so der Premier.

• Bisher führte die Polizei 400 Personenkontrollen durch. Geldstrafen gab es keine. Ein Geschäft und ein Restaurant wurden bestraft.

• Die Grenzsituation sei stabil, Lkw dürften weiterhin fahren. Der Kontakt mit den Nachbarländern sei eng. Die Situation an den Grenzen werde permanent überwacht. Am Freitag seien 50 luxemburgische Zollbeamte zur Grenze geschickt worden, um mit den Beamten der Nachbarländer zusammenzuarbeiten.

• Die neue Internetseite corona.letzshop.lu laufe gut. Dort können besonders gefährdete Menschen ihre Lebensmittel bestellen.

• Im Norden des Landes werden wieder Grenzübergänge geöffnet, damit Pendler keinen riesigen Umweg fahren müssen.

• Es gibt 2000 Zimmer für die Grenzgänger, die im Gesundheitssystem arbeiten. 145 nutzen derzeit dieses Angebot.

• Am CHL in Luxemburg-Stadt wird derzeit ein provisorisches Krankenhaus gebaut – eine präventive Maßnahme, falls sich die Situation verschlechtert.

• Wann diese Krise beendet ist kann Bettel «beim besten Willen nicht sagen.» Dafür sei es noch viel zu früh. «Auch Experten können mir darauf keine Antwort geben», so Bettel. Selbst sei er völlig symptomfrei.

• Die Regierung arbeite eng mit Cargolux zusammen, um die Versorgung sicherzustellen. «Wir haben das Glück, mit einem solchen Partner zusammenzuarbeiten.»

Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Luxemburg finden Sie hier.

(sw/L'essentiel)