Hat Elon Musk Corona?

Tesla-Chef Elon Musk vermutet, dass er an Covid-19 erkrankt ist. Der 49-Jährige unterzog sich gleich vier Corona-Schnelltests. Musk schreibt auf Twitter: «Wurde heute vier Mal auf Covid gestestet». Sein Problem: Er erhielt nach eigenen Aussagen jeweils unterschiedliche Testergebnisse.

Zweimal fiel sein Test negativ und zweimal positiv aus. Musk: «Etwas hier ist sehr seltsam.» Mittlerweile hat Musk sich auch einem PCR-Test unterzogen. Die Ergebnisse des Tests sind noch nicht bekannt. Letzte Woche flog Musk mit seinem Privatjet nach Berlin. Nun hat er mit «Grippesymptomen» zu kämpfen.

Musk gilt als Corona-Skeptiker. Immer wieder warf er den Ärzten vor, die Infektionsszahlen aufzublasen, um sich zu bereichern. Im März sagte er, dass die Corona-Erkrankungen im April in den USA gegen null gehen werden.

Start der SpaceX-Rakete verschoben

Sollte Musk einen positiven PCR-Tests erhalten, muss er wohl in Isolation. Damit würde er auch den Start der ersten bemannten SpaxeX-Rakete zur ISS verpassen. Der für Samstag geplante Start zur Internationalen Raumstation verzögert sich.

Der Beginn der Mission wurde wegen starken Winden auf Sonntag verschoben, wie die US-Weltraumbehörde Nasa am Freitag mitteilte. Die Rakete soll nun am Sonntagabend (Montag, 01.27 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Richtung ISS starten. An Bord der Kapsel «Crew Dragon» werden drei Nasa-Astronauten und ein Japaner sein.

