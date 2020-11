Pub-​​Besuche vor Lockdown schuld an Höchstständen?

Großbritannien hat an einem Tag 33.470 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Es ist ein Rekordwert seit Beginn der Pandemie und 39 Prozent mehr als noch am vergangenen Donnerstag. Diese hohen Fallzahlen kommen, genau eine Woche nachdem England in den zweiten Lockdown gestartet ist.

Laut Experten könnte die hohe Zahl an Neuansteckungen darauf zurückgeführt werden, dass die Menschen, bevor vieles wieder dichtmachen musste, sich noch ein letztes Mal trafen. Zum Beispiel auf ein paar Bier im Lieblingspub. Zu bedenken ist jedoch: Auch wenn die neusten Zahlen hoch sind, stammen die Testresultate von verschiedenen Tagen. Oder anders: Nicht alle diese Personen wurden am gleichen Tag positiv getestet, wie englische Medien berichten.

Auch in Liverpool feierte man schon ausgelassen

Doch laut der Medizinischen Direktorin von Public Health England wurden die meisten Tests am 9. und 10. November durchgeführt, was soviel bedeutet, dass sich ein Großteil in den Tagen zuvor, also vor dem zweiten Lockdown infiziert haben muss. Wie inoffizielle Zahlen zeigen, hatte sich die Ausbreitung des Virus vor der erneuten Abriegelung am 5. November bereits angefangen zu verlangsamen.

Schon Mitte Oktober feierten hunderte Menschen ausgelassen in Liverpool, bevor Stunden später ein Lockdown in den Regionen rund um die englische Metropole in Kraft trat. Die Lage in Liverpool wurde als «sehr hoch» eingestuft.

(L'essentiel/Denis Molnar)