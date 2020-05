Ist der Covid-​​Zeh ein neues Corona-​​Symptom?

In mehreren Ländern sind bei Hautärzten vermehrt Menschen mit frostbeulenartigen Schwellungen an Zehen, Füßen oder Fingern vorstellig geworden. Wie die New York Times» schreibt, machen «Zehen-Fälle» die Hälfte aller gelisteten Berichte von Hautärzten weltweit aus. Da die Frostbeulensaison bereits vorbei ist, sehen Experten einen möglichen Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Ein spanisches Ärzteteam geht davon aus, dass der «Covid-Zeh» mehrere Wochen nach einer Corona-Infektion auftreten kann. Dieser Annahme pflichtet auch Chalid Assaf, der Chefarzt für Dermatologie im Helios-Krankenhaus in Krefeld, bei. In einem Gespräch mit der Welt» sagt er: «Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es sich um einen Entzündungsprozess der Haut handelt.» Laut Assaf ist dies ein spezifisches immunologisches Reaktionsmuster. Bislang war bekannt, dass zum Beispiel bei einer Grippe im akuten Stadium Hautausschläge oder Nesselsucht auftreten können.

Warum die Entzündungen hauptsächlich an den Füssen auftreten, bleibt bislang ein Rätsel. Auch unklar ist derzeit noch, ob es sich wirklich um ein Corona-Symptom handle. Die meisten Fälle würden mit einer leichten Rötung und einer Schwellung beginnen. Nach rund zwei Tagen würden sich die Zehen blau färben. Die gute Nachricht: Der «Covid-Zeh» ist zwar sehr schmerzhaft, verheilt aber, soweit bekannt, nach ein paar Wochen von selbst.

