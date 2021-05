Ansteckungsgefahr ist im Bus nicht größer als im Auto

Vielen Menschen ist es in Zeiten der Corona-Pandemie unwohl, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Zu groß ist die Angst, sich in einem dichtgedrängten Zug oder Bus mit dem Coronavirus zu infizieren. Viele verzichten dabei ganz auf die Reise im öffentlichen Verkehr.

Nun aber gibt eine Forschungsgruppe der Berliner Charité Entwarnung. Laut einer von ihr durchgeführten Untersuchung ist das Risiko einer Corona-Infektion in Bus und Bahn nicht höher als bei der Reise per Auto. Das schreibt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in einer Mitteilung. Er hatte die Untersuchung bei der Charité in Auftrag gegeben.

Vier Wochen ausschließlich Zug oder Auto

«Die Ergebnisse sind eine gute Nachricht für die vielen Fahrgäste, die in den letzten Monaten aufgrund eines Unbehagens auf die Nutzung von Bus und Bahn verzichtet haben», sagt Maike Schaefer, die in Deutschland die Verkehrsministerkonferenz präsidiert.

Für die Studie wurden 681 freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Zufallsprinzip ausgewählt und dann annähernd gleichmäßig auf zwei Kontrollgruppen verteilt. Die Personen in der einen Gruppe fuhren während vier Wochen ausschließlich mit dem ÖV zur Arbeit, Schule oder Ausbildung, diejenigen in der anderen Gruppe nahmen das Auto oder das Fahrrad. Zu Beginn und Ende der Studie machten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Kontrollgruppen einen Corona-Test.

«Kein Einfluss auf das Infektionsrisiko»

Das Ergebnis: Die Forscherinnen und Forscher konnten kein erhöhtes Ansteckungsrisiko feststellen bei denjenigen, die per ÖV reisten. «Die Verkehrsmittelwahl hatte damit keinen Einfluss auf das Infektionsrisiko», heißt es in der Studie. Bedingung dafür ist allerdings, dass man im ÖV die Maske trägt, auf die Abstände achtet und auch die sonstigen Sicherheitsmaßnahmen einhält, schreiben die Forscherinnen und Forscher.

Die Untersuchung zeigte zudem, dass es für das Infektionsrisiko keinen Unterschied macht, welches ÖV-Verkehrsmittel man wählt. Ob man per Bus oder Zug reiste, ist unerheblich. Die Studie wurde im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) durchgeführt, wo an gewöhnlichen Werktagen 2,5 Millionen Menschen mit dem ÖV unterwegs sind.

(L'essentiel/Reto Heimann)