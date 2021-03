Astrazeneca-​​Pause war nur ein kurzer Rückschlag

Kaum hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff von Astrazeneca am Donnerstagabend für «wirksam und sicher» erklärt, verkündete das Gesundheitsministerium in Luxemburg das Ende der kurzen Impfpause mit dem Präparat. Ab dem heutigen Freitag kann der Wirkstoff wieder verimpft werden. Die Impfstrategie sei durch die zweitägige Astrazeneca-Pause nicht ausgebremst worden, da zwischen Mittwoch und Freitag ohnehin keine Injektion mit dem Impfstoff geplant gewesen sei, so das Gesundheitsministerium,

Für Luxemburg ist die schnelle Entwarnung der EMA ein Grund zum Aufatmen, schließlich ist Astrazeneca mit 415.048 Dosen der am zweithäufigsten bestellte Impfstoff in der Impfstrategie des Landes (Pfizer/Biontech: 813.368). Eine längere Pause hätte für deutliche Verzögerungen gesorgt. Bis heute wurden von den 26.400 gelieferten Dosen 9088 injiziert. Bis Ende März sollten weitere 25.000 Dosen im Großherzogtum ankommen.

Fälle von Thrombosen im Zusammenhang mit dem Impfstoff wurden in Luxemburg nicht verzeichnet. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) beschrieb «grippeähnliche Symptome innerhalb von 24 Stunden» als Reaktion auf den Impfstoff. Diese seien nicht bedeutender als bei anderen Impfstoffen. «Uns ist kein Fall von Krankenhausaufenthalt in Luxemburg gemeldet worden», so die Ministerin.

(nm/L'essentiel)