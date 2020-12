Kim Jong-​​un mit China-​​Impfstoff geimpft

Laut Harry Kazianis, Nordkorea-Experte des Zentrums für nationale Interessen in Washington, ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bereits gegen Corona geimpft worden. Er soll sich einen chinesischen Impfstoff verabreicht haben lassen.

«Kim Jong-un und mehrere andere hochrangige Beamte in der Familie und der Führungsriege um Kim sind dank eines von der chinesischen Regierung bereitgestellten Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus geimpft worden», schreibt Kazianis in einem Artikel. Die Impfung erfolgte bereits in den letzten zwei bis drei Wochen.

Der Nordkorea-Experte beruft sich dabei auf zwei japanische Geheimdienstmitarbeiter, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Welches experimentelle Vakzin der Machthaber und sein Umfeld genau erhalten habe ist nicht bekannt. Auch die Frage, ob dieses als sicher und wirkungsvoll eingestuft werden kann, bleibt unbeantwortet.

(L'essentiel/wil)