Pflegekräfte bekamen fünffache Impfdosis

In einem Pflegeheim in Stralsund ganz im Norden von Deutschland ist es zu einer Impfpanne gekommen. Die Pflegefachkräfte, die gegen das Virus geimpft wurden, bekamen, laut Bild fälschlicherweise gleich die fünffache Dosis verabreicht.

Die insgesamt acht Mitarbeiter – sieben Frauen und ein Mann – wurden zunächst nach Hause geschickt. Mittlerweile befinden sich vier von ihnen vorsorglich in stationärer Behandlung im Krankenhaus, wie der Landrat des zuständigen Kreises gegenüber der Bild bestätigte. Sie zeigen grippeähnliche Symptome. Drei von ihnen konnten nach DPA-Informationen bereits wieder entlassen werden.

«Ich bedauere den Vorfall zutiefst», so Landrat Stefan Kerth. Es sei ein Einzelfall, der auf individuelle Fehler zurückgehe. «Ich wünsche allen Betroffenen, dass bei ihnen keine gravierenden Nebenwirkungen auftreten.»

Fehler in der Aufbereitung

Der Fehler geschah in der Aufbereitung des Impfstoffs. Anstatt den Impfstoff wie vom Hersteller Pfizer/Biontech fachgerecht zu verdünnen, sei er in Stralsund direkt verabreicht worden. «Dies ist eine Mehrdosendurchstechflasche, deren Inhalt vor der Verwendung verdünnt werden muss», heißt es in der Produktionsinformation. Eine solche Mehrdosenflasche reicht, richtig angewendet, für fünf Impfungen.

Biontech gibt Entwarnung. In Versuchen seien Mengen bis zu 100 Mikrogramm verabreicht worden, ohne dass schwerwiegende Folgen festgestellt wurden. Die übliche Impfdosis liegt bei 30 Mikrogramm, so eine Sprecherin von Biontech.

(L'essentiel/Reto Heimann)