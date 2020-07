So feierten die Briten die Öffnung der Pubs

Nach mehr als drei Monaten durften am Samstag die Pubs in England wieder aufsperren. Obwohl die Regierung vor exzessiver Alkoholkonsum warnte, taumelten viele Betrunkene durch die Straßen. Im beliebten Londoner Ausgehviertel Soho waren Menschenmassen unterwegs und hinderten teilweise die Autos am Durchkommen. Es wurde gefeiert, als hätte es Corona nie gegeben.

Wie die Daily Mail berichtet, wurden in 23.000 Lokalen rund 15. Millionen Bier ausgeschenkt. In Leicester waren mehr Polizisten im Einsatz als in einer Silvester-Nacht. In Nottinghamshire mussten mehrere Pubs direkt wieder schließen, weil sich betrunkene Kunden nicht an die Regeln hielten.

Polizeichef John Apter sprach von einer stressigen Nacht: «Betrunkene Menschen können und werden sich nicht an die Corona-Regeln halten. Ich weiß, dass es in anderen Gegenden Attacken gegen Polizisten gab.» Großbritannien ist eines der Länder, das besonders schlimm von der Pandemie getroffen wurde.

(L'essentiel/red)