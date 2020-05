Können Zecken das Coronavirus übertragen?

Der Sommer naht mit großen Schritten, immer mehr Menschen zieht es in die Natur. Perfekte Voraussetzungen für Zecken! Die kleinen Blutsauger bewegen sich auf dem Boden, hocken im hohen Gras, im Gebüsch und im Unterholz. Dort lauern sie auf Wirte wie Tiere oder Menschen und klammern sich im Vorbeigehen an ihnen fest. Was du über Zecken wissen musst.

Das Problem (für den Wirt): Die Tierchen können Lyme-Borreliose und Viren übertragen, die zu der Gehirnhautentzündung – Frühsommer-Meningoenzephalitis führen. FSME ist nicht mit Medikamenten heilbar und kann tödlich enden. Doch können die blutsaugenden Spinnentiere auch das Coronavirus übertragen?

«Nein, das geht nicht», sagt Prof. Dr. Jan Münch, vom Institut für Molekulare Virologie an der Uniklinik Ulm zur B.Z.. Zecken ernähren sich von Blut. Das Virus sei jedoch nicht beziehungsweise nur selten im Blut nachzuweisen. «Selbst wenn der sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dass eine Zecke das Virus aufnimmt, so würde dieses in der Zecke höchstwahrscheinlich inaktiviert werden, da es nicht an die Zecke als Wirt angepasst ist», so der Virologe.

(L'essentiel)