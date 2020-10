Schließt Deutschland Bars und Restaurants?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Mittwoch gemeinsam mit den Länderchefs weitgehende Einschränkungen beschließen. Nach Informationen von Focus-Online lautet der interne Name der neuen Maßnahmen «Wellenbrecher-Shutdown». Demnach könnten ab kommender Woche alle «Einrichtungen, die dem Vergnügen dienen, vorerst geschlossen werden». Dazu würden Restaurants, Bars aber auch Museen und Theater zählen.

Wie die Bild-Zeitung zudem berichtet, habe Merkel in der Fraktionssitzung am Dienstag deutliche Worte gefunden. «Noch vier Mal Verdopplung und das System ist am Ende», warnte die Bundeskanzlerin. Die Zahl der Neuinfizierten verdopple sich nun alle sieben bis acht Tage. Die Zahl der belegten Intensivbetten verdopple sich alle zehn Tage. Doch man wisse ja, was zu tun sei. «Kontakte reduzieren.»

(L'essentiel/Denis Molnar)