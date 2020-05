«Das ist ein enorm wichtiger Schritt in die Normalität»

«Die bisherigen Schulöffnungen sind so verlaufen, wie die Regierung das geplant hat. Das stimmt uns zuversichtlich, dass das auch in den Grundschulen, Krippen und Maisons Relais funktionieren wird.» Das sagte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Freitagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz. Für die Wiederaufnahme des Unterrichts am 25. Mai seien alle Vorkehrungen getroffen worden: Es sei genügend Lehrpersonal vorhanden und zahlreiche freiwillige Helfer zur Unterstützung gefunden worden. Schon ab 7 Uhr sei Personal auf den Schulhöfen, die die Kinder empfangen. «Die Gemeinden werden auch eine Nachmittagsbetreuung garantieren», sagte Meisch. Die Öffnungen seien «ein enorm wichtiger Schritt zurück in die Normalität.»

Der Unterricht zu Hause sei «ein erfolgreiches Experiment» gewesen. Allerdings sei es nun aber wichtig, dass die Schüler wieder in den Schulen zurückkehren. So könnten sie bestmöglich auf das kommende Schuljahr vorbereitet werden. Auch für Kinder, in deren Familien die luxemburgische Sprache nicht gesprochen wird oder die zu Hause nicht über die besten technischen Vorraussetzungen für die «Schoul Doheem» verfügen, sei die Rückkehr so wichtig.

Kontakt mit Gleichaltrigen «enorm wichtig»

Weil die Hygieneregeln bei Kleinkindern und Kindern mit besonderen Bedürfnissen nur eingeschränkt umgesetzt werden könnten, habe die Regierung für sie besondere Regeln erarbeitet. Das Ministerium rät von Schutzmasken bei Kindern unter sechs Jahren ab. Bei Kindern unter zwei Jahren ist es sogar verboten. Wie in den Sekundarschulen werden auch die Klassen der Grundschulen in zwei Gruppen (Lerngruppe und Übungsgruppe) aufgeteilt.

Da zahlreiche Eltern ihre Sorge zum Ausdruck gebracht haben, dass ihre Kinder sich mit dem Coronavirus infizieren könnten, verlas Meisch einen Auszug aus einer Studie, nach der Kinder in nahezu allen Fällen einen milden oder asymptomatischen Krankheitsverlauf haben. Außerdem würden sie das Virus nicht im stärkerem Maße verbreiten als Erwachsene. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs und der Kontakt mit Gleichaltrigen sei nach acht Wochen zu Hause überaus wichtig für die Kinder.

Kindergärten zunächst nur mit halber Kraft

Um die Lehrer auf die Fragen der Kinder rund um das Virus vorzubereiten, habe die Regierung einen 20-seitigen Leitfaden ausgearbeitet, der sie bei ihrer Arbeit unterstützt. Generell solle dem Spielen im Freien in den kommenden Wochen eine große Rolle zukommen. Das Personal könne dafür nicht nur die Spielplätze auf den Pausenhöfen nutzen, sondern auch Spaziergänge in der Natur anbieten. Öffentliche Spielplätze bleiben weiterhin geschlossen, da es dort zu einer unkontrollierbaren Vermischung kommen könnte.

Alle Eltern, die ein Kind im Alter unter vier Jahren haben, können den Urlaub aus familiären Gründen noch bis zum 15. Juli nutzen. Dieser soll nun auch stundenweise geholt werden können. Weil die Kindergärten aufgrund der Hygienemaßnahmen zunächst nur halb so viele Kinder wie im Normalbetrieb aufnehmen werden, sollen vor allem Eltern das Angebot nutzen können, die keine andere Möglichkeit haben, als zu arbeiten.

Für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden die Kompetenzzentren ebenfalls wieder am 25. Mai öffnen. In einigen Fällen – etwa wenn ihre Betreuung zu Hause nicht möglich ist – könne die Rückkehr bereits wieder zum 20. Mai erfolgen. Auch in den Kompetenzzentren sollen besondere Hygienemaßnahmen gelten. Zur Vermischung mit Gruppen in den Maisons Relais dürfe es aufgrund der Ansteckungsgefahr aber nicht kommen.

