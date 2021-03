Diese Nasenmaske soll beim Essen vor Corona schützen

Das Problem kennen sicherlich viele: Um einen Kaffee, einen Döner oder Burger im Grünen genießen zu können, muss die FFP2-Maske ab, man ist dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert. Jetzt hat der mexikanische Immunologe Gustavo Acosta eine sogenannte «Eating Mask» («Ess-Maske») entwickelt – sie bedeckt nur die Nase und kann unter der normalen Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden.

