Hunderte Personen stranden wegen Corona-​​Mutation

Das Chaos an verschiedenen europäischen Flughäfen ist groß, nachdem zahlreiche Länder am Sonntag Einreisebeschränkungen über Großbritannien verhängt hatten. In London Heathrow versuchten am Sonntagabend hunderte Passagiere noch einen Flug nach Dublin zu erwischen, wie Daily Mail berichtet. Menschenmassen hätten sich am Flughafen versammelt und dort auf Informationen zu einem überbuchten Flug nach Irland gewartet.

Auch auf deutschen Flughäfen seien Verwirrung und Verzweiflung unter Reisenden und Flughafen-Personal groß, schreibt die Bild. Nicht-deutsche Reisende dürften nicht einreisen, bevor sie nicht negativ auf Corona getestet worden seien. Bis dahin müssten sie in den Transitbereichen der Flughäfen ausharren. Auch Deutsche seien betroffen – viele müssten auf Feldbetten übernachten.

(L'essentiel/Claudia Steiger)