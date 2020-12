Corona-​​Zahlen steigen nach Blitz-​​Lockdown wieder

Am 2. Dezember endet in England der zweite landesweite Lockdown, der seit dem 5. November gilt. Mit vielversprechenden Folgen: So ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in England um etwa ein Drittel gesunken, wie eine Studie des Imperial College London zeigt.

Demgegenüber setzte Wales im Südwesten Großbritanniens zwischen dem 23. Oktober und dem 9. November auf einen sogenannten Circuitbreaker (Deutsch: «Sicherheitsschalter»).

Darunter versteht man einen kurzen, zeitlich befristeten, systematischen Lockdown, in dem die Menschen zu Hause bleiben müssen. Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, indem das exponentielle Wachstum unterbrochen wird. Gleichzeitig sollen die ökonomischen Kosten minimiert werden – im Gegensatz zum Shutdown.

Gewonnener Boden wieder verloren

Die Bilanz nach dem 19-Tage-Lockdown fällt für Wales allerdings gemischt aus. So gaben sich die Behörden zunächst optimistisch: Es gebe vielversprechende Anzeichen dafür, dass der Circuitbreak die gewünschten Resultate gebracht habe, hieß es. So habe sich die Anzahl Hospitalisierungen wegen Corona zu stabilisieren begonnen, und es seien wieder weniger Intensivbetten gebraucht worden.

Mittlerweile aber ist der Boden, den Wales während des Circuitbreak-Lockdown gutmachen konnte, wieder verloren gegangen. So lag die 7-Tage-Inzidenz letzten Freitag bei 187 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Am Montag stieg sie bereits auf 201 Fälle. Für Ende dieser Woche setzt die Regierung unter Marc Drakeford deswegen wieder schärfere Maßnahmen durch. Sie betreffen vorerst Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Clubs oder Museen, die geschlossen bleiben müssen, sowie die Gastronomie, die keinen Alkohol mehr verkaufen darf und ab 18 Uhr schließen muss.

«Circuitbreaker muss sich über mindestens 18 Tage ziehen»

Was ist schiefgelaufen? Laut Colin Furness, Epidemiologe an der University of Toronto, sind Circuitbreaker-Lockdowns oft zu kurz angesetzt. So wird angenommen, dass ein Covid-Patient über rund 14 Tage ansteckend ist. Wenn bei einem Circuitbreaker-Lockdown also während zwei Wochen niemand das Haus verlässt, werden die Übertragungen unterbrochen – theoretisch.

In Realität aber komme es aber auch während des Mini-Lockdown zu neuen Ansteckungen, so Furness. Dies, weil es nie zu einem vollständigen Stopp der Mobilität komme, sich einige Personen bereits vor dem Inkrafttreten der Maßnahme mit dem Virus infiziert hätten und es zu Beginn von Lockdowns jeweils zu Ansteckungen im gleichen Haushalt komme. Ein Circuitbreaker muss Furness zufolge also länger als zwei Wochen dauern. «Ein solcher Lockdown muss sich über mindestens 18 Tage ziehen, um effektiv sinkende Fallzahlen zu erreichen.»

Entscheidend sei dazu auch die Kommunikation zwischen Behörden und Bevölkerung. Würden entgegen den Ankündigungen zeitlich begrenzte Lockdowns immer wieder verlängert, koste das enorm viel Vertrauen und Goodwill, so der Epidemiologe. So geschehen etwa in Schottland. Dieses setzte einen zwei Wochen dauernden Mini-Lockdown durch, verlängerte diesen um eine Woche und kündigte schließlich ein 5-Stufen-System für die unterschiedlich betroffenen Regionen an. Kritiker sehen darin den Beleg dafür, dass ein solcher Lockdown nichts bringe und die Regierung nicht wisse, was sie tue. Nichtsdestotrotz hat auch Nordirland einen weiteren zweiwöchigen Lockdown beschlossen. Er endet am 11. Dezember.

(L'essentiel/gux)