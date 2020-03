Luxemburger Infektionsrate im Vergleich sehr hoch

Laut dem Gesundheitsministerium wurden in Luxemburg mittlerweile 335 Personen positiv auf das Coronavirus getestet (Stand: Donnerstag, 19. März). Vier Personen sind hierzulande durch die Folgen einer Infektion verstorben. 14 Personen werden derzeit wegen der Lungenkrankheit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, vier Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand.

Mark Handley, Professor für Netzwerksysteme am University College London (UCL), hat die weltweiten Fallzahlen graphisch analysiert. In der obigen Graphik sieht man die Anzahl Infektionen pro Million Einwohner über die Zeit. Da das Wachstum der Infektionen exponentiell ist, wird hier eine logarithmische Skala angewendet. Somit kann man die Zuwachsraten der einzelnen Länder vergleichen.

Infektionsrate in vielen Ländern bei 22 Prozent

Momentan befinden sich viele Länder ungefähr auf einem täglichen Anstieg der Neuinfektionen von 22 Prozent. Die jeweiligen Enden der Länderkurven zeigen an, wie viele Corona-Infizierte es momentan pro Million Einwohner gibt (Stand: 18. März). Die Kurven sind jedoch zeitlich versetzt, da die Epidemie nicht in allen Ländern gleichzeitig begonnen hat. Begonnen hat die Epidemie in Italien (violett). Laut diesen Daten liegt Deutschland (grün) 10,5 Tage hinter Italien zurück, Großbritannien (blau) sogar 15,5 Tage.

In dieser Graphik sieht man Luxemburg (blau) im direkten Vergleich mit Italien (violett). Die Kurve des Großherzogtums (acht Tage hinter Italien) liegt deutlich darüber. «Die Daten der letzten zwei Tage haben Luxemburg über den Punkt gebracht, den die Lombardei in diesem Stadium der Infektion erreicht hat. Wenn dies so weitergeht, könnte Luxemburg eine sehr hohe Infektionsrate erleiden», erklärt Henley.

Luxemburg ist «noisy»

Bei der Interpretation der Daten muss jedoch beachtet werden, dass sie der effektiven Entwicklung hinterherhinken. Außerdem ist die Bevölkerung Luxemburgs im Vergleich zu den restlichen Staaten sehr viel kleiner. Das mache die Kurve des Großherzogtums «noisy», wie Mark Handley erklärt. Sie kann sich also viel schneller nach oben oder unten verändern als die der anderen Länder.

Die Wirksamkeit der Luxemburger Maßnahmen zeigen sich erst nach ein bis zwei Wochen. Es braucht eine gewisse Zeit, bis eine infizierte Person erfasst ist: Zuerst tauchen die Symptome erst einige Tage nach der Ansteckung auf, dann muss ein Test gemacht werden und schlussendlich müssen die Daten ins System eingetragen werden.

Experten warnten schon vor einer Woche, dass die stark ansteigende Kurven dringend gebrochen werden müsse, um italienische Zustände und die totale Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern.

(sw/L'essentiel)