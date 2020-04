Luxemburger müssen ab Montag Mundschutz tragen

Eine Maske, ein Schal, egal wie, solange der Mund bedeckt ist. Die Verpflichtung zum Tragen eines «Mundschutzes» tritt an diesem Montag in Luxemburg in Kraft. Am ersten Tag der schrittweisen Lockerung kommt so eine neue Regelung dazu, um das Virus dennoch an der Ausbreitung zu hindern. Andere Regeln bleiben trotz Lockerung in Kraft. So sind Ausflüge nach wie vor strikt auf das Nötigste beschränkt.

Die neue Regel gilt beim Verlassen des Hauses immer dann, wenn es nicht möglich ist, einen Sicherheitsabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten. Dies gilt insbesondere für Geschäfte, Banken und öffentliche Verkehrsmittel. Nicht beim Spaziergang im Wald mit der Familie.

Diese erste Woche wird der Informationskampagne gewidmet sein, aber auch in der ersten Woche droht Verweigerern bereits eine Geldbuße. Und die sind ziemlich hoch: 145 Euro für diejenigen, die sich weigern, diese neue «Barriere-Regel» anzuwenden. Ab Montag werden Polizeikontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Regel eingehalten wird.

#COVID19 - À partir de lundi : port obligatoire d’un masque dans les transports publics & là où il n’est pas possible de respecter une distance de 2 mètres. La Police effectuera des contrôles.



Plus d'infos : https://t.co/dlb5vK92MM pic.twitter.com/dXlw4e7L4Q — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 17, 2020

Damit alle die Regeln einhalten können, beginnt Luxemburg diesen Montag mit einer umfangreichen Verteilung von Masken im Land. Das Ziel ist klar, eine allmähliche Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens zu ermöglichen und gleichzeitig die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie einzudämmen. «Wir haben einen Bestand von sechs bis sieben Millionen Masken, die wir für die Bürger und die Menschen, die hier in Luxemburg arbeiten, verteilen werden», sagte Premierminister Xavier Bettel.

Die meisten Gemeinden werden daher fünf Masken pro Einwohner direkt an die Haushalte ihrer Einwohner verteilen. Eine enorme Anstrengung, die mit der Wiederaufnahme des Betriebes auf den Baustellen verbunden ist, die ebenfalls an diesem Montag ihre Arbeit wieder aufnehmen. Bereits seit Freitag können die Firmen ihre Schutzmasken auf dem Findel abholen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)