Netflix schränkt Datenübermittlung ein

Nach Sorgen, die verstärkte Nutzung von Video-Streamingdiensten könnten in der Coronavirus-Krise das Internet verstopfen, hat sich die EU-Kommission an Netflix gewandt. EU-Kommissar Thierry Breton sprach mit Netflix-Chef Reed Hastings über Wege, die Belastung zu senken, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte.

Der EU-Kommissar hatte am Donnerstag den zweiten Tag in Folge mit Netflix-Chef Reed Hastings gesprochen. Am Vortag hatte Breton ihm unter anderem vorgeschlagen, die Bildqualität bei starker Auslastung automatisch von HD- auf Standard-Auflösung runterzuschrauben.

Bei einer höheren Bildauflösung gibt es ein schärferes Bild, weil mehr Pixel dargestellt werden. Dafür werden aber auch mehr Daten übertragen. Netflix empfiehlt für HD (High Definition) eine Internet-Geschwindigkeit von fünf Megabit pro Sekunde, während es bei Standard-Auflösung drei Megabit pro Sekunde sind.

Einen richtig großen Sprung gibt es dann aber bei dem noch besseren Utra-HD-Format: Hier empfiehlt Netflix 25 Megabit pro Sekunde. Die Ultra-HD-Qualität gibt es dabei nur in den teureren Tarifmodellen von Netflix.

In Europa gibt es insgesamt die Sorge, dass die verstärkte Heimarbeit und Nutzung von Unterhaltungsangeboten die Netze verstopfen können. Internet-Anbieter versicherten bisher, dass sie den Anstieg schultern können.

Es drohte Abschaltung

Tausende Mitarbeiter werden dieser Tage ins Homeoffice geschickt. Sie alle benötigen nebst einem Computer auch eine schnelle Internetverbindung. Was passiert aber, wenn so viele Menschen gleichzeitig das Netz belasten? Durch die vermehrte Nutzung erhöht sich der Datenverkehr über die öffentlichen Fernmeldenetze. «Dies hat eine höhere Netzauslastung zur Folge», erklärt das Bundesamt für Kommunikation.

Kann aber das Netz der erhöhten Zahl an Nutzern standhalten? «Die Gefahr, dass die Kapazitäten nicht mehr ausreichen, ist vorhanden», meint Branchenkenner Ralf Beyeler vom Onlinevergleichsdienst Moneyland.

Laut «Tages-Anzeiger» sind Telecomanbieter wie etwa Swisscom, UPC und Sunrise wenig beunruhigt. Sie weisen darauf hin, dass Anwendungen für Homeoffice lediglich einen kleinen Anteil des ganzen Datenverkehrs benötigen. Am höchsten sei der Datenverbrauch am Abend, wenn viele Nutzer gleichzeitig fernsehen oder Serien auf Streamingdiensten schauen. Am Tag nutzen die Kunden die Netze weniger.

«Bandbreitenintensive Streaming-Dienste»

Sollte es dennoch zu einer Überlastung der Netze kommen, könnte der Bund gemeinsam mit den Anbietern die temporäre Abschaltung «weniger wichtiger Dienstleistungen» beschließen. Darunter versteht das Amt Anbieter wie Netflix oder Youtube. «Bandbreitenintensive Streaming-Dienste» könnten im Notfall von einer Abschaltung betroffen sein, bestätigt das Bakom gegenüber dem Tages-Anzeiger.

Eine weitere Maßnahme bei einer Überlastung der Netze wäre, dass die Internettelefonie Vorrang vor der Verbreitung von Audio- und Videodaten bekommt.

(L'essentiel/kle/scl)