Das «Bac» 2020 wird wegen Corona geändert

«Niemand weiß, was die nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt. Aber wir müssen sicherstellen, dass die Abiturprüfungen stattfinden», erklärte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Mittwochmorgen in einem Video, mit dem er sich an die betroffenen Schüler richtete.

Seit dem 16. März herrscht in Luxemburgs Schulen Stillstand, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Einige Monate vor den Abiturprüfungen (im Mai) stellt sich jedoch die Frage, wie die Schüler den noch nicht behandelten Stoff vermittelt bekommen sollen.

Fragebögen werden angepasst

Es werden nur die bereits behandelten Themen abgefragt. «Ich habe mich mit der Prüfungskommission beraten, um die Fragebögen neu anzupassen. Es werden nur Fragen gestellt, die bereits im Unterricht behandelt wurden», sagt Meisch. Er erinnerte die Schüler zudem daran, dass sie weiterhin das Internet nutzen sollen, um mit Ihren Klassenkameraden und Lehrern in Kontakt zu bleiben.

150.000 Schüler, Studenten und Lehrlinge sowie 20.000 Lehrer und Ausbilder in Luxemburg wurden dazu aufgerufen zu Hause zu bleiben.

(Ana Martins/L'essentiel)