Luxemburgischer Roboter soll Corona zerstören

Diese Erfindung wird womöglich weltweit diskutiert werden. In Niederkerschen, im Südwesten des Großherzogtums, stellte das junge Unternehmen Luxbotix «Lighthouse» vor, einen Desinfektionsroboter, der wahrscheinlich schon sehr bald eine wertvolle Verstärkung im Kampf gegen Covid-19 sein wird. Dank seiner UV-C-Strahlen, die in der Lage sind, alle lebenden Zellen zu zerstören, könnte er in der Tat Teil der Lösung zur schnellen Desinfektion großer Flächen werden.

«Wir wissen jetzt, dass die Übertragung des Coronavirus teilweise durch Kontakt, aber auch durch Makro- und Mikro-Aerosole erfolgt», erinnert Dr. Romain Schockmel. «Dank der Wellenlänge der UV-C-Strahlen werden wir in der Lage sein, das genetische Material des Virus zu zerstören. Mit diesem neuen System wird es also möglich sein, die Viruslast in der Luft zu reduzieren.»

«Der Verdienst von Luxbotix, das ein Beispiel für Integration und Effizienz im Großherzogtum ist, besteht darin, dass es gelungen ist, Robotertechnologien einzusetzen, die in Krankenhäusern, Supermärkten, Flughäfen und Sportkomplexen sehr nützlich sein können. Das neue Produkt ermöglicht uns, besser zu desinfizieren, was uns helfen wird an Effizienz zu gewinnen. Es handelt sich nicht um eine Behandlungsmethode, aber es wird uns ermöglichen, gezielt an der Ansteckungsgefahr zu arbeiten. Es ist eine innovative Technologie, mit der allerdings vorsichtig umgegangen werden muss, da die Strahlenbelastung streng kontrolliert werden muss.», so Dr. Schockmel. Auch wenn es sich um eine sichere Technologie handelt, müssen bei ihrer Anwendung Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Einfach anzuwenden

Konkret könnte auf einer kommerziellen Fläche von 1000 Quadratmetern das Coronavirus oder andere Viren «in einigen Minuten» vernichtet werden, unterstreicht Romain Gourmet, Verkaufsleiter bei Luxbotix. «In der Regel benötigt der Lighthouse-Roboter, der sich mit 30 Metern pro Minute bewegt, zur Behandlung eines Radius von 2,5 Metern 30 Sekunden. Was den Preis betrifft, so haben wir uns entschieden, ein Produkt zu entwickeln, das für alle nützlich sein könnte», erklärt Romain Gourmet weiter. «Wir rechnen mit rund 30.000 Euro und das Produkt kann einen Monat nach der Bestellung geliefert werden. Wir arbeiten bereits mit dem Oman, Portugal und Belgien zusammen. Dort sind schon fünf Roboter im Umlauf. Ich kann Ihnen versichern, dass die nächsten Aufträge bereits sehr schnell eintreffen und unsere Produktion in vollem Gange ist.»

Damit das Luxbotix-Team einen Roboter «made in Luxembourg» herstellen kann, ist Mohamed Ourhadja als Einkaufsleiter der Firma für die Bestellung von Teilen aus ganz Europa zuständig, . «Unser Produkt eignet sich sehr gut für Hotels, Krankenhäuser und Sporthallen», erläutert dieser. «Es ist sehr vielseitig und einfach zu bedienen. Bei voller Nutzung können die Batterien unseres Roboters zwei Stunden lang halten. Sie können schnell gewechselt und wieder aufgeladen werden. Derzeit wird er mit einer Fernsteuerung betrieben, und wiegt insgesamt etwa 60 Kilogramm. Er kann auch in Steigungen leicht transportiert werden.» Für die kommenden Wochen verspricht uns Luxbotix bereits neue Innovationen.

