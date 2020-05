94-​​jährige Luxemburgerin überlebt Covid-​​19

Diese Geschichte macht Hoffnung und rührt zugleich zu Tränen: Eine 94 Jahre alte Frau aus Petingen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist wieder gesund. Das berichtet die Enkelin der Dame gegenüber L'essentiel.

Unsere Leserin, Magali Dickes, erklärt, dass sie ihre Großmutter am 6. April, dem Geburtstag der rüstigen Dame, in ihrem Altersheim in Petingen besucht hat. Weil das Land zu diesem Zeitpunkt schon fest in der Hand des Coronavirus war, fand das Treffen mit dem nötigen Sicherheitsabstand statt. Die Familie stand auf der Straße, während die Dame am Fester saß.

Die Familie gratuliert. (Foto: Leser-Reporter)

Einige Tage später habe die Familie die Schreckensnachricht erreicht: Ihre Großmutter hatte sich angesteckt. «Wir waren sehr traurig und in Sorge. Sie wurde ins CHEM gebracht», erzählt unsere Leserin.

« Gemeinsam werden wir gewinnen »

Dort geschah ein kleines Wunder: «Im Krankenhaus hat sie eine experimentellen Behandlung bekommen. Von einem großartigen Team. Das hat ihr das Leben gerettet», berichtet Dickes und ergänzt: «Während ihres Aufenthaltes zeigten wir ihr nicht, dass wir Angst um sie hatten. Wir wollten nicht, dass sie auch Angst bekommt und erzählten ihr, dass sie lediglich unter ärztlicher Beobachtung steht.»

Nach drei Wochen im Escher Krankenhaus und zwei Wochen Nachbehandlung in Kolpach war die Familie endlich wieder vereint. Mit 94 Jahren ist sie nach Angaben unserer Leserin die älteste Person in Luxemburg, die den Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 gewonnen hat. Der Dank der Familie gilt «allen Krankenschwestern und Ärzten für ihren Mut und ihr unermüdliches Engagement». Und eine Botschaft an den Rest des Landes hat unsere Leserin ebenfalls: «Gemeinsam werden wir gewinnen.»

(sw/L'essentiel)