Corona tötet US-​​Ehepaar fast gleichzeitig

61 Jahre verheiratet – und dann fast auf die Minute gleichzeitig gestorben: Was wie ein kitschiger Hollywood-Film klingt, ist in den USA während der Corona-Krise tatsächlich geschehen. Patricia Olwig und ihr Mann Bill sind Anfang Mai beide an einer Corona-Infektion gestorben, im Alter von 83 und 85 Jahren. Das berichtet der «Blick» mit Verweis auf eine US-amerikanische Lokalzeitung.

Zwischen Ende März und Anfang April hätten beide Eheleute über Husten geklagt. «Wir waren beunruhigt, aber wir dachten, das sei nur eine gängige Erkältung», sagt Tochter Rose. Ein Arzt versuchte, das Virus anfänglich mit Antibiotika zu behandeln.

Mit Blaulicht ins Krankenhaus

Der Zustand der beiden verschlechterte sich weiter. Am 26. April mussten sie nacheinander mit der Ambulanz in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. «Hey, ich lass mich nur testen», soll Patricia Olwig noch gesagt haben, ehe sie das Krankenhaus betrat.

Im Krankenhaus wurde bei beiden eine Corona-Infektion festgestellt; beide mussten künstlich beatmet werden. «Da wussten wir, dass es wahrscheinlich das Ende sein würde», sagt Tochter Rose. Denn sowohl Patricia als auch Bill Olwig hatten jahrelang gesundheitliche Problemen gehabt.

Letzte Salbung über Zoom

Über Video-Chat organisierten die Angehörigen eine letzte Krankensalbung, an der die ganze Familie virtuell teilnahm. Am 1. Mai schließlich starben beide. Patricia starb dabei gerade mal 40 Minuten nach ihrem Ehemann Bill.

Sohn Pat hofft, die Geschichte seiner Eltern könne Corona-Skeptiker wachrütteln. «Ich weiß, dass mein Vater und Mutter nur ein kleiner Teil dieser Pandemie sind. Aber es zeigt, welche Auswirkungen Corona auf eine einzelne Familie haben kann.» Patricia und Bill Olwig hinterlassen mehrere Kinder, 20 Enkel und acht Urenkel.

(L'essentiel/Reto Heimann)