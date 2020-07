Dreijähriges Mädchen stirbt in Belgien an Covid-​​19

Ein drei Jahre altes Mädchen ist in Belgien an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das teilt die dortige Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Das Kind, das «mehrere Vorerkrankungen» gehabt habe, sei das jüngste Todesopfer, das in Belgien in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert wurde.

«Diese Nachricht berührt uns zutiefst. Nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Eltern», erklärte Boudewijn Catry, Sprecher des Krisenzentrums und Virologe des belgischen Instituts für öffentliche Gesundheit. «Im Durchschnitt sterben derzeit jeden Tag drei Menschen, darunter vor kurzem ein 18-Jähriger», fügte er auf einer Pressekonferenz hinzu. Dass junge Menschen durch oder mit dem Virus sterben sei jedoch selten. Im März war bereits ein zwölfjähriges Kind in Belgien an Covid-19 gestorben.

Maskenpflicht im öffentlichen Raum

Auch Belgien erlebte zuletzt wieder einen Anstieg der Corona-Fallzahlen: In der vergangenen Woche, 13. bis 19. Juli, ist die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche um 89 Prozent in die Höhe geschnellt. Durchschnittlich hat das Land in diesem Zeitraum 220 neue Fälle gezählt.

Das Luxemburger Nachbarland verschiebt die geplante fünfte Phase der Lockerungen und ergreift neue Maßnahmen, um sich gegen die zweite Welle zu stemmen. Unter anderem wurde die Maskenpflicht im öffentlichen Raum eingeführt.

(sw/L'essentiel)