Livestream beflügelt den «Relais pour la vie»

«Wir wollten nicht, dass es nur das x-te virtuelle Rennen wird», sagt Lucienne Thommes, die Direktorin der Fondation Cancer. Auch wenn bei der Ausgabe in diesem Jahr die besondere Atmosphäre der Coque fehlte, haben die Organisatoren es geschafft, dass die «Corona Version» der Spendenveranstaltung ein voller Erfolg geworden ist.

Sie stellten sich erfolgreich der Herausforderung, dass «sich die Menschen mit der Gemeinschaft der Teilnehmer identifizieren konnten» und so konnte die Veranstaltung auch im Livestream mit Leben gefüllt werden. Nach ersten Schätzungen sind bei der diesjährigen Ausgabe 550.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Ein Ergebnis, das Thommes als «gewaltig» bezeichnet.

Die Coque blieb an diesem Wochenende jedoch nicht ganz leer. Unter den Augen von Premierminister Xavier Bettel (DP) und den Kapitänen der siegreichen Staffelteams fand dort am Sonntagnachmittag die traditionelle Kerzenzeremonie statt. Im Anschluss wurde auch die Siegerehrung dort durchgeführt. Nur das Publikum war in diesem Jahr ausschließlich virtuell dabei.

(Jean-François Colin/L'essentiel)