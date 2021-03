Können mit dem «Corona-​​Pass» nur Geimpfte reisen?

Fast ein Jahr im Homeoffice, Ferien auf Balkonien, furchtbar wenig soziale Kontakte – im weltweiten Corona-Ausnahmezustand ist die Sehnsucht nach Reisefreiheit riesig. Jetzt hat die EU Details zu einem europäischen Impfpass präsentiert.

Der «Digitale Grüne Nachweis» soll sichere Ferienreisen vor allem innerhalb der EU ermöglichen. Der Name lehnt sich dabei an den «Grünen Pass» Israels an, der bereits Eingang im Alltag gefunden hat. Mit dem Ausweis will die EU-Kommission nicht nur dem generellen Reise-Bedürfnis der Leute entgegenkommen, sondern auch die Sommersaison für den Tourismus retten. Das Projekt soll zum 1. Juni fertig sein. Da die EU-Länder ihre technischen Lösungen kompatibel machen müssen, ist das Ziel, auch andere Systeme so zu entwickeln, dass sie miteinander kompatibel sind.

In erster Linie soll das Reisen in Europa wieder möglich gemacht und erleichtert werden: Quarantänevorschriften sollen aufgehoben und das Check-in an den Flughäfen erleichtert werden. Allerdings spricht sich Deutschland gegen Erleichterungen für Geimpfte aus, solange noch wenige Menschen Chancen auf die schützende Impfung haben. Griechenland, Spanien und andere Urlaubsländer hingegen drängen darauf, Reiseerleichterungen mit einem solchen Dokument zu verbinden.

Abgesehen vom übergeordneten Ziel des erleichterten Reisens soll jeder EU-Staat selbst entscheiden, was das Impf-Zertifikat sonst noch ermöglichen könnte – etwa, ob sein Vorweisen bei Sportanlässen, Restaurant- oder Konzertbesuchen obligatorisch sein wird. In der Schweiz ist man daran, dafür die Rechtsgrundlagen zu schaffen.

Alle, denen ein von der EU zugelassenes Vakzin verabreicht wurde. Ob auch andere Impfstoffe wie der russische Sputnik V oder der chinesische Sinovac anerkannt werden, entscheiden die Staaten selbst.

Die Impfung – aber auch eine überstandene Corona-Infektion sowie negative Testergebnisse. Persönliche Informationen wie Gesundheitsdaten des Passträgers bleiben beim Aussteller. Auch die Daten auf dem Impfpass selbst dürfen nur in dem Land gespeichert werden, das ihn ausstellt. An dem Zertifikat kann sich aber auch noch etwas ändern. Etwa dann, wenn etwa ein Impfstoff nicht mehr vor einer Mutationsvariante schützen sollte.

Nein. Die EU will verhindern, dass ungeimpfte Reisende diskriminiert werden. Deswegen sollen auf dem Grünen Impfpass auch negative Testergebnisse und überstandene Corona-Erkrankungen (mit Antikörpern) festgehalten werden.

Jeder EU-Bürger soll das Zertifikat kostenlos erhalten können. Es soll abgeschafft werden, sobald die Weltgesundheitsorganisation WHO die Corona-Pandemie für beendet erklärt hat. Ausgegeben werden soll der Ausweis laut EU möglichst breitflächig, etwa in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Testzentren.

Nein. Die Bescheinigung soll es auch auf Papier geben. Entscheidend ist dabei der QR-Code, der Daten wie Name, Geburtsdatum, Impfstoff, Datum der Impfung, Negativtest bzw. Positivtest für Corona-Genesene enthält.

Um Fälschern zuvorzukommen, soll der «Digitale Grüne Nachweis» der EU mit einem maschinenlesbaren Barcode wie dem QR-Code versehen sein, der neben den relevanten Daten auch eine digitale Signatur enthält. Grundsätzlich gibt es etliche Lösungen auf dem Markt, die das Fälschen der Impfdaten praktisch unmöglich machen. S

Naja – theoretisch schon. Nur lassen ähnliche Projekte wenig Gutes ahnen: Eine für Ende vergangenes Jahr angekündigte EU-weite Lösung zur Nachverfolgung von Reisebewegungen etwa ist bis heute nicht gekommen. Dabei ging es damals lediglich um sogenannte Aussteigerkarten, also Dokumente, in denen etwa festgehalten wird, wer wann welchen Zug genutzt hat. «Die Gefahr ist groß, dass nicht gut zusammengearbeitet wird», sagt Andrew Bud, dessen Unternehmen iProov das britische Gesundheitssystem mit digitaler Impfpass-Technik unterstützt. Die größte Herausforderung liege dabei nicht einmal so sehr in der technischen Umsetzung, sondern in den «ethischen, sozialen, politischen und rechtlichen» Fragen, betont Bud. Es müsse zwischen «Grundrechten der Bürger» einerseits und dem «Nutzen für die Gesellschaft» andererseits abgewogen werden.

(L'essentiel/gux/DPA)