«Relais pour la Vie» wird zum «Relay at Home»

Für dieses Wochenende war eigentlich der «Relais pour la Vie 2020» geplant. Der Wohltätigkeitslauf zur Unterstützung von Krebspatienten, der von der Stiftung «Fondation Cancer» jedes Jahr in der Coque veranstaltet wird, wurde schon früh in der Krise abgesagt. Aber ganz wollten die Organisatoren, «die Solidarität nicht aufgeben.»

Deshalb wird aus «Relais pour la Vie» in diesem Jahr #RelayAtHome. Dazu stellte die Stiftung am Freitag ein Video ins Netz, in dem dazu aufgerufen wird, von zu Hause seine Unterstützung für die gute Sache zu zeigen und auch dortzubleiben, um so die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, könne unter dem Hashtag #RelayAtHome seine Botschaft der Solidarität teilen, schreibt die Stiftung auf ihrer Website. Im vergangenen Jahr kamen 680.000 Euro für den Kampf gegen den Krebs zusammen.

(mm/L'essentiel)