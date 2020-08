München kündigt Alkoholverbot im Freien an

Oberbürgermeister Dieter Reiter (CSU) kündigte deswegen das Alkoholverbot im Freien an. Konkret soll es ab 21 Uhr verboten sein, Alkohol «to go» zu verkaufen sowie ab 23 Uhr diesen im Freien zu konsumieren. Denn immer wieder wird die Polizei von verärgerten Anrufern an Parks und Plätze gerufen, an denen hunderte Menschen im Freien feiern, Alkohol konsumieren und Müllberge zurücklassen. Dieser Schritt wurde gemacht, um «wesentlich belastendere Maßnahmen möglichst zu vermeiden».

Die Maßnahme soll in Kraft treten, wenn es über 35 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner gibt. Laut Gesundheitsreferat liegt der aktuelle Wert bei 31, die Grenze soll laut Prognosen Mitte nächster Woche überschritten werden, zu deren Berechnung wird nämlich der Sieben-Tages-Schnitt herangezogen. Diese Maßnahme wird nun ergriffen, um das wirtschaftliche Leben und den Schulbetrieb nicht zum Erliegen zu bringen.

(L'essentiel/leo/woz)