Belgische Außenministerin auf Intensivstation

Belgiens Außenministerin Sophie Wilmès wird wegen einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt. Das bestätigte ihr Sprecher am Donnerstag belgischen Medien. Ihr Zustand sei stabil, aber es bedürfe einer professionellen Betreuung. Sie sei am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht worden.

Wilmès, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, hatte am Wochenende mitgeteilt, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Die 45-Jährige war bis vor kurzem Ministerpräsidentin Belgiens gewesen. Ihr Nachfolger Alexander De Croo wünschte ich auf Twitter gute Besserung.

Auch Premierminister Xavier Bettel (DP) sendete via Twitter Genesungswünsche: «In diesen unsicheren Zeiten mehr denn je: Lasst uns füreinander sorgen und solidarisch sein. Mutige Sophie! Meine Gedanken sind bei Ihnen und Ihrer Familie.»

Je souhaite à @Sophie_Wilmes et à tous ceux qui se battent contre ce virus un prompt rétablissement.



En ces temps incertains plus que jamais: prenons soins l'un de l'autre et soyons solidaires!



Courage Sophie! Mes pensées sont avec toi et ta famille. XB