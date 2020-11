Deutsche Grenzen zu Nachbarn bleiben offen

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat zugesichert, dass die deutschen Grenzen zu den Nachbarstaaten auch bei einer weiteren Verschärfung der Coronavirus-Pandemie geöffnet bleiben werden.

«Ja, die Grenzen werden offenbleiben», sagte Maas vor Beginn des zweiten Lockdowns dem Tagesspiegel am Sonntag. «Wir haben im Frühjahr genügend Erfahrungen gemacht, wie wir Kontrollen organisieren, falls sie notwendig werden», betonte Maas. «Ich bin sicher, dass wir Staus an der Grenze, die Dutzende von Kilometern lang sind, nicht sehen werden.»

Lage besser als in anderen Ländern

In der Krise sei die Lage in Deutschland zwar angespannt, aber sie sei besser als in einigen anderen Ländern. «Was ich aus dem Ausland an Reaktionen wahrgenommen habe, war eher eine Mischung aus Bewunderung und dem Wunsch, es ähnlich zu machen. Wer unsere Situation mit der anderer Länder vergleicht, kommt zum Schluss, dass Deutschland so schlecht nicht dasteht», sagte Maas weiter.

Dennoch seien die von Montag an geltenden neuerlichen Corona-Einschränkungen notwendig. «Uns steht ein harter Winter bevor», sagte Maas.

(L'essentiel/DPA)